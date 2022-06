Zdunek Wybrzeże Gdańsk rozpoczyna rundę rewanżową. Bonusy mogą przesądzić o utrzymaniu (lub nie). Na pierwszy ogień Orzeł Łódź

Po niezbyt udanej wizycie w Łodzi żużlowcy Wybrzeża Gdańsk muszą szybko się pozbierać. Sezon nie zwalnia, a wręcz przyspiesza, bo już w najbliższą sobotę o godz. 16.30 na stadionie im. Zbigniewa Podleckiego dojdzie do rewanżowego spotkania z Orłem. Podopieczni Eryka Jóźwiaka mają do odrobienia trzynaście punktów z pierwszego meczu.

A przecież nie trzeba nikogo przekonywać, ze punkty bonusowe będą decydujące w kontekście walki o utrzymanie. Szczególnie w przypadku Wybrzeża, które w pierwszej części sezonu wygrało zaledwie jeden mecz. Co działa na korzyść gdańszczan? Fakt, że w rundzie rewanżowej cztery mecze rozegrane zostaną na własnym torze (Orzeł, Landshut, Falubaz, Polonia), a tylko trzy na wyjeździe (Rybnik, Gniezno, Krosno).

Oczywiście wśród kibiców Wybrzeża panuje umiarkowany optymizm. Trudno szuka się pozytywów, gdy drużyna zawodzi w zasadzie od startu sezonu. Choć akurat przed tym konkretnym meczem z Orłem można w klubie dostrzec pozytywną energię. Jeśli tor będzie przygotowany podobnie do ostatniego spotkania z ROW-em Rybnik, to Wybrzeże powinno odnieść pewne zwycięstwo. Wtedy bowiem zagrało wszystko, zawodnicy (w większości) czuli się bardzo dobrze na nawierzchni, co później miało przełożenie na wynik. Poza tym, Orzeł - przynajmniej na papierze - jest zespołem o porównywalnej, jeśli nawet nie mniejszej sile niż ROW.