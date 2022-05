Zdunek Wybrzeże Gdańsk przerwało fatalną serię i odbiło się od dna. Jakub Jamróg: Nie ma co gwiazdorzyć. To dopiero jedno zwycięstwo

Odetchnęliście z ulgą?

Jakub Jamróg: Niesamowity ciężar spadł nam z barków, bo zdawaliśmy sobie sprawę z wyników na początku sezonu. Tak naprawdę od meczu w Zielonej Górze jedziemy dobrze. Kibice niesamowicie oczekiwali od nas wygranej. Pierwszy mecz u siebie traktowany był jako ten margines, ale przegrana ze Startem Gniezno to było już za dużo, zwłaszcza w tak sporych rozmiarach. Później odbiór naszej drużyny był już inny. Kibice nie odbierali przegranych w Zielonej Górze i Landshut na zasadzie, że były minimalne, bo zaledwie czteropunktowe. Nawet gdybyśmy przegrali jednym punktem na bardzo trudnym terenie, to dalej byłoby bardzo źle. Nie mamy o to pretensji do kibiców, bo rozumieliśmy ich rozgoryczenie. Tym bardziej cieszymy się, że wygraliśmy z bardzo mocnym zespołem, który dopiero co zremisował na wyjeździe z Polonią Bydgoszcz. Na szczęście nam w końcu wszystko zagrało jak należy.