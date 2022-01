Zdunek Wybrzeże Gdańsk podejmie kolejną próbę walki o awans? Adrian Gała mówi, dlaczego podpisał kontrakt w Gdańsku Tomasz Galiński

Adrian Gała to jedna z nowych twarzy w gdańskim zespole. Zdunek Wybrzeże zbudowało skład, który ponownie ma włączyć się do walki o awans do PGE Ekstraligi. - Mamy mocnych seniorów, a jednocześnie mam nadzieję, że juniorzy potwierdzą, że nie należą do słabych i pomogą nam osiągnąć dobry wynik - mówi Gała w rozmowie z Dziennikiem Bałtyckim.