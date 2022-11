Zdunek Wybrzeże Gdańsk ogłosiło pierwszy transfer. Przychodzi Keynan Rew, który ma być "bezpiecznikiem"

- Keynan Rew od samego początku był jednym z naszych głównych celów transferowych. Obecność Australijczyka jest bardzo dobrym uzupełnieniem naszego składu, „bezpiecznikiem” i opcją zwiększającą zakres wariantów taktycznych - mówi menedżer Eryk Jóźwiak.

Co to oznacza w praktyce? Będzie mógł być ustawiany w składzie pod numerami 8/16, więc będzie pełnił rolę rezerwowego. Eryk Jóźwiak ma dzięki temu większe pole manewru. Keynan Rew może w razie potrzeby zastępować nie tylko seniorów, ale również zawodnika do lat 24, którym ma być w kolejnym sezonie Mads Hansen.

- Miniony sezon był dla mnie bardzo cenny i myślę, że udany. Zrobiłem krok do przodu, ale zdaję sobie sprawę, że to jeszcze nie czas na starty w elicie. Chcę sprawdzić się i przejechać na zapleczu pełny sezon, później zobaczymy do dalej. Dużo myślałem nad wyborem drużyny na kolejne rozgrywki. Pojawiło się kilka opcji i myślę, że wybrałem taką, która będzie dla mnie najlepsza. Liczę na dobry sezon z Wybrzeżem - powiedział Australijczyk.