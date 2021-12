Zdunek Wybrzeże Gdańsk - Cellfast Wilki Krosno na inaugurację! Znamy terminarz sezonu 2022 w eWinner 1. Lidze

Można powiedzieć, że już w pierwszej kolejce dojdzie do rewanżu za półfinał play-off z poprzedniego sezonu. Wówczas lepsza okazała się drużyna Wilków. W Gdańsku padł remis 45:45, z kolei w Krośnie zdecydowanie lepsi okazali się gospodarze - wygrali różnicą dwudziestu punktów.

- Wilki to bardzo mocny przeciwnik, wicemistrz poprzednich rozgrywek, który zresztą wyeliminował nas w półfinale. Myślę, że taki rywal na inaugurację to dla nas super wiadomość. Każdy chce mieć mocnego przeciwnika na początek, aby uzyskać jak najlepsze odzwierciedlenie własnej dyspozycji - powiedział Jakub Jamróg, cytowany przez oficjalną stronę gdańskiego klubu.

W rundzie zasadniczej rozegranych zostanie czternaście kolejek w systemie każdy z każdym.

Ostatni zespół rundy zasadniczej zostanie zdegradowany do drugiej ligi, a zespoły z miejsc 1-6 przystąpią do fazy play-off, w której będą rywalizować w parach. Pierwszy z szóstym, drugi z piątym, trzeci z czwartym. Zwycięzcy dwumeczów oraz najlepszy z przegranych, tzw. lucky loser, pojadą w półfinałach. Poszerzenie play-off z czterech do sześciu drużyn to nowość w regulaminie rozgrywek.