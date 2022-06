Zdunek Wybrzeże Gdańsk będzie mieć swojego przedstawiciela w Grand Prix? Rasmus Jensen awansował do GP Challenge

W sobotnim turnieju w słowackiej Żarnovicy Jensen zajął czwarte miejsce, a więc ostatnie premiowane awansem do Grand Prix Challenge. Wywalczył ten awans w ostatnim wyścigu zawodów, gdy minął linię mety jako pierwszy. Duńczyk musiał uznać wyższość trzech zawodników, ale mowa o stałych uczestnikach tegorocznego cyklu Grand Prix. Wygrał Martin Vaculik, drugi był Daniel Bewley, a na najniższym stopniu podium sklasyfikowany został Robert Lambert. Dodajmy, że to trójka zawodników na co dzień startujących w PGE Ekstralidze.

Jensen awansował do Challenge'u, który odbędzie się 20 sierpnia w Glasgow. Wtedy rozstrzygnie się, którzy zawodnicy trafią do Grand Prix. Premiowane będą wyłącznie miejsca na podium.

Wyniki:

1. Martin Vaculik (Słowacja) - 14 (3,3,3,3,2)

2. Daniel Bewley (Wielka Brytania) - 13+3 (2,2,3,3,3)

3. Robert Lambert (Wielka Brytania) - 13+2 (3,1,3,3,3)

4. Rasmus Jensen (Dania) - 12 (3,2,3,1,3)

5. Peter Ljung (Szwecja) - 11 (1,3,2,2,3)

6. Luke Becker (USA) - 10 (2,3,2,2,1)

7. Dimitri Berge (Francja) - 9 (1,2,2,2,2)

8. Jan Kvech (Czechy) - 7 (1,3,2,d,1)

9. Jacob Thorssell (Szwecja) - 7 (2,1,1,1,2)

10. Eduard Krcmar (Czechy) - 6 (3,0,1,1,1)

11. Matic Ivacić (Słowenia) - 5 (0,1,1,3,0)

12. Daniił Kołodinski (Łotwa) - 5 (1,2,0,0,2)

13. Tero Aarnio (Finlandia) - 3 (2,d,0,0,1)

14. Max Ruml (USA) - 2 (0,0,0,2,0)

15. Daniele Tessari (Włochy) - 2 (0,1,0,1,0)

16. Erik Bachhuber (Niemcy) - 1 (0,0,1,0,0)

Wyścigi z udziałem Rasmusa Jensena:

2. Jensen, Becker, Kvech, Tessari

5. Vaculik, Jensen, Lambert, Bachhuber

10. Jensen, Ljung, Krcmar, Ruml

15. Bewley, Berge, Jensen, Kołodinski

20. Jensen, Thorssell, Aarnio, Ivacić