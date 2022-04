Zdrowy i aktywny senior. Jak żyć, aby w dojrzałym wieku cieszyć się zdrowiem, dobrymi relacjami, codziennością red.

Z wiekiem ciało już niedomaga, pamięć nie ta sama, może dokuczać samotność. Warto jednak zrobić wszystko, by zwyczajnie sobie pomóc i to na wielu polach. Silne więzy rodzinne, przyjaźnie, ciekawość świata, pasje - to wszystko wzmacnia, dodaje sił i przywraca sens. Ale apel warto też skierować do młodych ludzi - pamiętajcie o seniorach!