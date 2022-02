Zderzenie autobusu z samochodem osobowym na ul. Świętokrzyskiej w Gdańsku 9.02.2022. Kierowca samochodu ranny, z autobusu nikt nie ucierpiał Stanisław Balicki

W wypadku, do którego doszło w środę wieczorem 9.02. na ul. Świętokrzyskiej w Gdańsku ranny został kierowca samochodu osobowego, który zderzył się z autobusem komunikacji miejskiej. Poszkodowany został odwieziony do szpitala. Pasażerom ani kierowcy autobusu nic się nie stało. Ulica jest zablokowana. Autobusy do Jankowa i na Jasień jeżdżą zmienioną trasą przez ul. Havla i Warszawską.