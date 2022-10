"Zdążyć przed rakiem". Ten film powinna obejrzeć każda kobieta

Co roku diagnozę "rak piersi" słyszy ok. 1300 mieszkanek Pomorza – szacuje dr hab. n. med. Elżbieta Senkus-Konefka, specjalista onkolog i radioterapeuta z Centrum Chorób Piersi, które wzorem najlepszych ośrodków onkologicznych na świecie - tzw. Breast Cancer Unit, funkcjonuje również w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku. I dodaje: i ta liczba zachorowań będzie rosła, bo styl życia Polek staje się coraz bardziej podobny do stylu życia mieszkanek krajów europejskich. I niezależnie od tego czy pacjentką jest mieszkanka Tczewa czy Paryża – każda z nich jest w momencie, gdy padnie taka diagnoza, tak samo przerażona, zdezorientowana i w większości przypadków nie ma pojęcia co ją czeka. Również takie kobiety – na początku drogi – powinny obejrzeć ten film by zdobyć rzetelną wiedzę o swojej chorobie i przestać się bać.