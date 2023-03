Zdał egzamin i tego samego dnia został zatrzymany za nadmierną prędkość. Nie on jedyny. Tych kierowców zatrzymała policja z Elbląga

Przekroczyli dozwoloną prędkość. Zostali zatrzymani przez policję

W czwartek (16.03.2023 r.) policjanci z ruchu drogowego w Elblągu zatrzymali trzech kierowców, którzy zlekceważyli bezpieczeństwo i przekroczyli dopuszczalną prędkość. Dwóch z nich miało na liczniku o ponad 50 km/h za dużo. "Rekordzista" to 22-latek jadący audi. Na ul. Dąbka rozpędził auto do 116 km/h. Został ukarany mandatem w wysokości 2 tys. zł., a na jego konto wpłynęło 14 punktów karnych. Kolejny kierujący został zatrzymany w Raczkach Elbląskich. 56-latek jechał skodą. Na ograniczeniu do 50-tki miał 106 km/h. Powiedział policjantom, że chciał wypróbować samochód znajomego. Otrzymał mandat w wysokości 1 500 zł oraz 10 punktów karnych. Obydwaj panowie, na trzy miesiące, stracili prawa jazdy.

Ostatni z zatrzymanych, to świeżo upieczony kierowca. 18-latek został zatrzymany na ul. Dąbka. Jechał samochodem ojca. Rozpędził mitsubishi do 75 km/h na ograniczeniu do 50-tki. Został ukarany mandatem w wysokości 300 zł. Okazało się również, że nie ma jeszcze wydanych uprawnień do kierowania, choć jak tłumaczył egzamin zdał tego samego dnia. W jego przypadku policjanci byli zmuszeni do skierowania wniosku do sądu.