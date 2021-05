Zbrodnia katyńska z perspektywy najmłodszych ofiar. IPN otworzył w Sali BHP w Gdańsku multimedialną wystawę "20 - 40 - 20"

- Naszemu pokoleniu dzieci, które już teraz odchodzi z tego świata, bardzo zależy, by pamięć o naszych ojcach pozostała. Gdy miałam 6 lat wiedziałam szybko o śmierci taty, ale nie wiedziałam jak zginął. Zawsze byłam ciekawa jak wyglądała jego walka o niepodległość. Tata czytał mi "Powrót taty" Mickiewicza, czytałam później na jego powrót z nadzieją, że przeżył wojnę. Mieszkaliśmy na Polesiu, szybko dotarły do nas informacje o zbrodni katyńskiej, ale nikt nie chciał w to wierzyć, nawet gdy dostaliśmy dokumenty od Gorbaczowa. Gdy na liście z Instytutu Katyńskiego zobaczyłam nazwisko mojego taty, to był moment, w którym wiedziałam o jego śmierci. Ze mną była koleżanka z gdyńskiej Rodziny Katyńskiej, która na liście znalazła swojego tatę. Obie się rozpłakałyśmy. Całe dorosłe życie poświęciłam na organizowanie ruchu katyńskiego i dbanie o pamięć. Całe nasze dążenie do upamiętnienia zbrodni katyńskiej polegało też na dotarciu do młodzieży. Cieszę się, że młodzież chce. Myślę, że gdy nas nie będzie, ta pamięć będzie zachowana - mówiła Emilia Maćkowiak.