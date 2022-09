Zbliża się 26. edycja TOP 100 Pomorza - rankingu największych pomorskich firm. Zgłoś firmę!

Każde wydanie rankingu to wyjątkowe i spektakularne wydarzenie dla pomorskiego środowiska gospodarczego. Tak jak w ubiegłym roku odnotujemy i pokażemy nie tylko wyniki finansowe. Przedstawimy analizy sytuacji firm w regionie, lokalnej gospodarki, perspektywy na najbliższe lata.

Ponadto wręczymy specjalne nagrody dla przedsiębiorstw i instytucji, które wykazały największą pomoc dla Ukrainy.

TOP 100 to przede wszystkim zestawienie największych firm pod względem przychodów i najzyskowniejszych. Zapraszamy pomorskie firmy do zaprezentowania swoich wyników finansowych za ubiegły rok kalendarzowy lub rozliczeniowy. Zaistnienie w gronie największych w specjalnym wydaniu dodatku TOP 100 to doskonała promocja podkreślająca pozycję rynkową.

Konkurs w ramach TOP 100 zostanie rozstrzygnięty w kilku kategoriach dotyczących eksportu, zatrudniania, przychodów i zysków, rentowności czy dynamiki wzrostu w ostatnich latach.

Wyróżnienia i nagrody wręczone zostaną podczas dorocznej gali w listopadzie tego roku.