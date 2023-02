Zbiórka na Antydepresyjny Telefon Zaufania. Wiceprezeska Fundacji ITAKA: "linia może przestać działać". 23 lutego Dniem Walki z Depresją

- Presja to zjawisko wielowątkowe – dotyczy zarówno dorosłych, jak dzieci i nastolatków. Pojawia się w różnych momentach życia. Zdarza się, że presja potrafi działać mobilizująco. Jednak, kiedy poddajemy się jej przez dłuższy czas – jej konsekwencje mogą być dla nas przytłaczające. Zespół Pomagam.pl widzi to każdego dnia, rozmawiając z osobami, które zgłaszają się do nich po pomoc w organizacji zbiórki. Dlatego w tym roku Pomagam.pl wspiera Fundację ITAKA w pozyskaniu środków na Antydepresyjny Telefon Zaufania, jedną z najstarszych linii wsparcia dla osób mierzących się z depresją oraz ich rodzin - czytamy w komunikacie zachęcającym do zbiórki na wsparcie Antydepresyjnego Telefonu Zaufania.