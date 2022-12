Zbigniew Rybak nie żyje. Odeszła legenda gdyńskiej Arki. Były rugbista, najsłynniejszy kibic

Zbigniew Rybak był kibicowskim symbolem gdyńskiej Arki. Przed laty był postrzegany jako lider środowiska kibiców. Doskonale zorganizowany, odważny, bezkompromisowy - tak o swoim koledze mówią kibice gdyńskiej Arki, ale też Lecha Poznań czy Cracovii Kraków.

O jego aktywności opowiadano legendy, stał się także bohaterem m.in. filmów dokumentalnych.

Zbigniew Rybak przez kilkanaście lat przewodził jednej z najgroźniejszych grup polskich chuliganów piłkarskich, kibicom gdyńskiej Arki. Mając niemal 50 lat wydał biograficzną książkę „Zbigniew Rybak. Syn Józefa”, która już w przedsprzedaży uzyskała status bestsellera.

"Mam kolegów, którzy do dzisiaj jeżdżą na mecze i oni niektórych rzeczy z dawnych czasów nawet nie opowiadają tym „obecnym chuliganom”. Usłyszeliby, że są pierdolnięci, że to jest w ogóle niemożliwe, by coś takiego się wydarzyło. A te rzeczy się działy. "

"Mnie się udało zunifikować tych chłopaków z Arki i poprzez trening walki ich wzmocnić. Cóż, każdy wie, że jak trenujesz cokolwiek, sport, czy nawet seks, to trening czyni mistrza., nic w tym odkrywczego. Pokazałem więc wówczas chłopakom, że możemy działać wspólnie, cała Gdynia, razem. To zresztą dla mnie do dziś jest tajemnicą, dlaczego to niby ma być fenomenem, ale mam mnóstwo znajomych kibiców choćby z Krakowa, którzy się nawzajem nie znają, choć są kibicami Cracovii. My się wszyscy znaliśmy, wspieraliśmy trenowaliśmy. To megaważne, kiedy wiesz, że „jeden za drugim stoi, nikt się nie boi”