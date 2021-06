Zbigniew Boniek o zakończonym dla Polski Euro 2020: Sportowo zabrakło nam jakości i dlatego zawiedliśmy na turnieju

- Wielka impreza zawsze dla kogoś musi się skończyć. Mieliśmy nadzieję, że skończy się dla nas później. Trzeba powiedzieć, że sportowo zawiedliśmy. Wydaje się, że po odpadnięciu moim obowiązkiem jest spotkać się z wami i podziękować tym, którzy pomagali nam w organizacji tego przedsięwzięcia. Jeśli chodzi o sprawy sportowe, to nie chciałbym o tym za dużo mówić. Jestem odpowiedzialny za całokształt. Chciałbym podziękować władzom Gdańska i wszystkim, którzy się nami opiekowali - rozpoczął spotkanie z dziennikarzami Zbigniew Boniek.

- Niby to wyglądało dobrze, ale rezultat jest taki, jak to już bywało. Pod względem statystyk wyglądało to lepiej, niż ostatni turniej (mistrzostwa świata w Rosji w 2018 roku - przyp.). Oprócz meczu z Hiszpanią, w każdym meczu byliśmy pod względem statystycznym lepsi. Nie umieliśmy tego zamienić w jakość. Wdziałem to po piłkarzach. Dwa lata temu inaczej się zachowywali, inaczej się pożegnali. Teraz są przekonani, że dali z siebie wszystko. Sztab i trenerzy muszą wyciągnąć wnioski. Za dwa miesiące zaczynają się kolejne mecze. W ostatnich sześciu latach byliśmy na wszystkich imprezach i chcielibyśmy to podtrzymać - zaznaczył szef Polskiego Związku Piłki Nożnej.