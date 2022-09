Zbigniew Bartman: Z Turcją Polki na mistrzostwach mogą wygrać. Przyjęcie i zagrywka są ważne, ale punkty trzeba zdobywać z ataku ROZMOWA

Jest pan typem przesądnej osoby?

Nie, w żadnym wypadku.

Na tych mistrzostwach świata w Ergo Arenie widzę pana po raz pierwszy. A tutaj przegrana Polek z Dominikaną...

Obalę to, bo byłem na pierwszym spotkaniu w Holandii i tam było zwycięstwo. Także nie wierzę w takie rzeczy.

To już na poważnie. Wiadomo było, że Dominikana to światowa czołówka, zespół o innej charakterystyce, niż te, z którymi nasze siatkarki już zagrały na turnieju. Co z trybun dało się zobaczyć po tej przegranej 1:3?

Przede wszystkim było widać siłę fizyczną zespołu z Dominikany. Trzeba przyznać, że to zawodniczki bardzo wysokie, wyskakane. To przekładało się na grę w ataku, bo w elementach technicznych uważam, że przeważaliśmy nad zespołem z Karaibów. Niestety, fizyczność zadecydowała. Nasze dziewczyny toczyły generalnie równą walkę w całym spotkaniu. Widać jednak było, że brakuje już pary. Walczyliśmy, kąsaliśmy przeciwnika, ale na wojowanie z Dominikaną kąsanie to za mało. Potrzebowaliśmy trochę większych armat. Widać było, że Olivka Różański po trzecim secie miała totalnie dosyć. Magda Stysiak w ostatnich dniach też była bardzo mocno eksploatowana. Robiła co mogła, ale to nie była zawodniczka z meczu z Tajlandią - świeża, wyskakana, a jej każdy atak to był niesamowity cios. To jest kwestia tak mocnego przeciwnika. Gdyby odwrócić terminarz i grać dzisiaj z Koreą Południową, to dziewczyny by sobie poradziły.