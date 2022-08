Zawodowi kierowcy. Jak często muszą się badać? Czy wiek ma znaczenie?

Badania dla zawodowych kierowców. Jak wyglądają?

Zawodowy kierowca musi wykonać badania okulistyczne, laryngologiczne, psychologiczne oraz ogólne pozwalające ocenić kondycję kierowcy. Po raz pierwszy są one robione przed uzyskaniem uprawnień, ponieważ to one decydują, czy kierowca może zajmować się przewożeniem osób zawodowo. Według przepisów osoby przed 60. rokiem życia zobowiązane są do chodzenia na badania co 5 lat. Natomiast starsi kierowcy co 30 miesięcy.

ZOBACZ TAKŻE: Wypadek autokaru w Chorwacji. Znamy nieoficjalne wyniki sekcji zwłok kierowcy - był trzeźwy, nie cierpiał na poważne choroby