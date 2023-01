Zawieszono wiechę na powstającym Centrum Opieki Wytchnieniowej w Gdańsku ZDJĘCIA

Centrum Opieki Wytchnieniowej w Gdańsku. Otwarcie za parę miesięcy

Pierwszą łopatę wbito tutaj w lutym 2022 roku, a budowa rozpoczęła się niecały miesiąc później. Szacowany koszt inwestycji, która oddana do użytku ma być w czerwcu br. to około 35 mln zł. Co będzie w środku?

Centrum będzie składało się z trzech połączonych łącznikami budynków, w których będą 24 jedno- i dwuosobowe pokoje. Placówka będzie przeznaczona dla 60 pacjentów, w tym 20 w ramach Centrum Opieki Wytchnieniowej, 20 dziennego pobytu, a także 20-łóżkowy oddział stacjonarny Hospicjum im. ks. Eugeniusza Dutkiewicza. Zaplanowano też gabinety rehabilitacji i terapii zajęciowej. Powstające centrum będzie też miejscem spotkań i szkoleń dla rodzin (opiekunów rodzinnych), które poszukują wsparcia psychologicznego, prawnego i edukacyjnego dotyczącego organizacji i sprawowania opieki w domu.