Zatrzymany za kradzież laptopów w Amber Expo był pracownikiem kompleksu. To recydywista, grozi mu większa kara

- Na początku minionego tygodnia policjanci z komisariatu w Nowym Porcie odebrali zgłoszenie o kradzieży dwóch laptopów oraz telefonu. Do zdarzenia doszło na terenie kompleksu biurowego na gdańskiej Letnicy . Pokrzywdzony oszacował straty na prawie 10 tys. zł. Sprawą od razu zajęli się kryminalni oraz śledczy z Nowego Portu, którzy szczegółowo przeanalizowali zgromadzone informacje. Policjanci sprawdzili zabezpieczone monitoringi i szybko ustalili sprawcę - informuje asp. sztab. Mariusz Chrzanowski z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku .

Kryminalni zatrzymali w ubiegły piątek podejrzanego o kradzież 51-letniego mieszkańca Gdańska. Mężczyzna został zatrzymany na terenie budynku, w którym wcześniej ukradł komputery.

- Okazało się, że jest to pracownik zajmujący się utrzymaniem czystości na terenie obiektu. Zatrzymany mężczyzna spędził noc w policyjnym areszcie. Został też przesłuchany i usłyszał zarzut kradzieży w warunkach powrotu do przestępstwa. Podczas pracy nad tą sprawą policjanci odzyskali także ukradzione komputery, które wkrótce trafią do właściciela - mówi Mariusz Chrzanowski z gdańskiej policji.