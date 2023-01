Zatrzymany 24-latek z Tczewa usłyszał 21 zarzutów za kradzieże. Jego łupem miały paść m.in. perfumy, kapsułki do prania i słodycze

Kryminalni z Komendy Powiatowej Policji w Tczewie pracowali nad ustaleniem sprawcy kradzieży w marketach i drogeriach w Tczewie.

- Policjanci, analizując zebrany materiał dowodowy, ustalili tożsamość oraz miejsce pobytu podejrzanego. 25 stycznia br. funkcjonariusze zatrzymali 24-latka i przewieźli do jednostki Policji. W rozmowie z policjantami mężczyzna przyznał się do licznych kradzieży, których dokonał na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy. Łupem 24-latka padły m.in. szczoteczki elektryczne, perfumy, kapsułki do prania, alkohol, słodycze, kawy, a nawet młotowiertarka. Poszkodowani oszacowali starty na ponad 16 tysięcy złotych - informuję st. post. Katarzyna Ożóg.