Zatrzymano złodzieja mebli z gdańskiej pizzerii. Lokal należy do miejskiego radnego Lecha Artura Wałęsy

Jak podaje Onet , chodzi o lokal przy ulicy Ptasiej na gdańskiej Oruni. Pizzeria należy do miejskiego radnego Lecha Artura Wałęsy z Koalicji Obywatelskiej , który w rozmowie z nami potwierdza, że to jego lokal został okradziony.

To nie pierwsze problemy pizzerii należącej do radnego. Onet przypomina, że niemal 20 lat temu bandyci próbowali wymusić na nim haracze. Radny nie chciał się na to zgodzić, więc jego lokal został zdemolowany, a pracownicy zostali zastraszeni. Sam radny został lekko ugodzony nożem w trakcie przepychanki. Sprawa trafiła do sądu. Proces toczył się 9 lat i skończył się na wyrokach w zawieszeniu. W młodości radny brał udział w bójkach i odsiedział rok za pomoc w kradzieży. Później przeciwstawiał się przestępczości w dzielnicy.

Lech Artur Wałęsa od wielu kadencji jest gdańskim radnym związanym z Platformą Obywatelską. Przez lata był wybierany jako Lech Kaźmierczyk, jednak 2 lata temu wziął ślub z Magdaleną Wałęsą - najstarszą córką byłego prezydenta RP Lecha Wałęsy. Żona poprosiła go, by przyjął jej nazwisko. Od tamtej pory radny posługuje się też drugim imieniem.