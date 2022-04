Zatrzymano dwie pijane kobiety kierujące pojazdami. Pierwsza sama przyjechała na komisariat, druga wjechała na tory tramwajowe Kamil Kusier

Piłeś alkohol? Nie jedź. Zasada wydaje się być prosta, to jednak jak pokazują ostatnie działania policji w Gdańsku, nie dla wszystkich. Mowa o dwóch pijanych kierujących, które zostały zatrzymane kolejno 25 i 26 kwietnia 2022 roku. 44-latka znajdująca się pod wpływem 1,5 promila alkoholu wjechała na tory tramwajowe i zawisła na studzience. Druga z zatrzymanych, 39-latka wykazała się jeszcze większym brakiem wyobraźni, bowiem mając 2,5 promila alkoholu, pojechała samochodem na przesłuchanie na policyjny komisariat. Jak informuje podinsp. Magdalena Ciska, oficer prasowy KMP w Gdańsku, obie kobiety straciły uprawnienia do kierowania, grozi im do dwóch lat pozbawienia wolności i sądowy zakaz kierowania pojazdami.