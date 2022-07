Zatrzymania po meczu Lechii w europejskich pucharach. Nawet do 8 lat więzienia grozi trzem mężczyznom, którzy trafili do aresztu | ZDJĘCIA

8 lat pozbawienia wolności za rozróby na stadionie Lechii Gdańsk?

- Policjanci z Gdańska doprowadzili do Prokuratury Rejonowej Gdańsk - Oliwa trzech mężczyzn w wieku 20, 25 i 28 lat, którzy zostali zatrzymani po wydarzeniach, do których doszło na stadionie podczas meczu Lechii Gdańsk z Akademiją Pandev - informuje podinsp. Magdalena Ciska, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku. - Podejrzani usłyszeli zarzuty za uszkodzenie wyposażenia pubu znajdującego się na terenie stadionu i spowodowanie strat nie mniejszych niż 100 tysięcy złotych.

Echa wydarzeń na Polsat Plus Arenie w Gdańsku. Co się wydarzyło?

- Popełnione przez mężczyzn przestępstwa miały charakter chuligański, co będzie miało wpływ na podwyższenie kary zasądzonej wobec podejrzanych - dodaje podinsp. Magdalena Ciska.

Tymczasowy areszt dla trzech zatrzymanych w Gdańsku

- Policjanci wystąpili z wnioskiem do prokuratury o zastosowanie wobec trzech podejrzanych tymczasowego aresztu - informuje podinsp. Magdalena Ciska z gdańskiej policji. - Prokuratura przychyliła się do wniosku policji, a sąd podtrzymał decyzję i mężczyźni wczoraj (09.07 red.) trafili na 3 miesiące do aresztu.