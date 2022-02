Zatrzęsła się ziemia na dnie Bałtyku. Sejsmografy odnotowały 2,6 w skali Richtera. To przykład gniewu morskiego niedźwiedzia?

Wstrząsy o sile 2,6 w skali Richtera odnotowała aplikacja Recent Earthquakes przekazująca dane sejsmograficzne. Epicentrum zjawiska znajdowało się na wysokości Słupska/Lęborka, ponad 100 km na północ od morskiego wybrzeża.

Zdarzenie miało miejsce w sobotę nad ranem. Trzęsienie ziemi było dość lekkie. W tym samym bowiem czasie aplikacja wskazywała w jednym z miast Śląska magnitudę ponad 4. Były też informacje o innych incydentach w bardziej aktywnych sejsmicznie częściach świata.

Zaznaczmy, sobotnie trzęsienie ziemi na dnie Bałtyku było niemal nieodczuwalne. Nie oznacza to jednak, że mieliśmy do czynienia ze zjawiskiem „egzotycznym” dla naszego regionu. Przypomnijmy incydent z 2009 r., kiedy to pod koniec maja tamtego roku, dno morskie zatrzęsło się 69 km na północ od Ustki i 123 kilometry na północny-zachód od Gdyni. Siła wstrząsów? 3,9 w 9 stopniowej skali Richtera.