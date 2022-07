Zatoka Pucka: w niedzielę ścieki i zakaz na kąpielisku. W poniedziałek i wtorek w wodzie plażowicze, surferzy i żeglarze. Co na to sanepid? Piotr Niemkiewicz

Po wycieku ścieków do Zatoki Puckiej obowiązuje zakaz kąpieli w Pucku, ale ani w poniedziałek, ani we wtorek (19.07.2022) w wodzie nie brakuje turystów, windsurferów i żeglarzy. Co na to sanepid w Pucku? - Ludzie sami podejmują świadome decyzje - mówi Aleksandra Lange z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pucku.