Zaśpiewała głosem Agnieszki Chylińskiej! Niesamowity występ elblążanki w "Mam Talent"

NOWE Potrącenie na pasach przy ul. Elbląskiej w Gdańsku. Policja: kierujący nie miał uprawnień do prowadzenia auta

Policja ustala okoliczności wypadku drogowego, do którego doszło we wtorek (7.09.2021) przy ul. Elbląskiej w Gdańsku. Ze wstępnych ustaleń mundurowych wynika, że kierujący oplem potrącił pieszego, który przechodził przez jezdnię prowadząc hulajnogę. Mężczyzna trafił do szpitala z obrażeniami nóg.