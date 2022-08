Zaśmiecone wydmy i nadmorskie lasy - to efekt wysokich cen toalet. Ludzie załatwiają potrzeby fizjologiczne obok plaży

Wysokie ceny publicznych toalet. Ludzie wolą załatwiać swoje potrzeby na wydmach

W ostatnim czasie każdemu z nas daje się we znaki rosnąca inflacja, a - wraz z inflacją - ceny. To, że nad morzem ciężko o gofra w granicach 15 złotych, już doskonale wiemy. No cóż, co zrobić. Zawsze można wziąć ze sobą wałówkę. Ale turystycznej toalety już na plażę raczej nie weźmiemy, a ceny za skorzystanie z publicznej toalety w pasie nadmorskim, skutecznie odstraszają wielu turystów.



Jedno wejście potrafi kosztować aż 5 złotych. Może i dla jednej osoby to nie tak dużo, jeśli faktycznie chciałaby skorzystać z toalety tylko raz. Jeśli jednak wybraliśmy się na rodzinne wakacje, tu już pojawia się problem. "Oszczędni" Polacy radzą sobie jak mogą, czyi za potrzebą udają się "na stronę", którą to stroną bywają zazwyczaj pobliskie wydmy lub lasek. Skutecznie przekonują się o tym mieszkańcy gdańskiego Brzeźna.