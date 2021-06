Zarzuty za ataki na 3 kobiety dla 40-latka, a dla jego kolegów za pomoc w ukrywaniu

O napastniku głośno zrobiło się 12 maja, kiedy najpierw – ok. godziny 6 rano uzbrojony w nóż usiłował dokonać gwałtu na kobiecie uprawiającej jogging w Malborku, której jednak udało się uciec, a 7 godzin później zaatakował 11-latkę w położonej pod Cedrami Wielkimi miejscowości Trutnowy (pow. gdański). Tym razem sprawca miał próbować uprowadzić dziewczynkę, jednak przeszkodziło mu w tym pojawienie się na miejscu innej osoby. Policja przekonuje, że ma twarde dowody, które pozwoliły na identyfikację, a na to, że udało się wytypować właściwego człowieka, wskazywać może sposób, w jaki się zachowywał do zatrzymania.

Początkowo bezskuteczna policyjna obława doprowadziła do publikacji wizerunku i apelu o informacje, a nawet wyznaczenia nagrody 8 tys. zł za pomoc w ujęciu 40-latka. Choć funkcjonariuszom bardzo szybko udało się ustalić jego tożsamość, do zatrzymania przez kryminalnych z Komendy Wojewódzkiej Policji przy wsparciu kontrterrorystów doszło dopiero rankiem 7 czerwca na poddaszu gdańskiego mieszkania.

W międzyczasie mężczyznę połączono również z innym atakiem z 6 maja.

- Na terenie Malborka doszło do napaści na idącą do pracy kobietę. Pokrzywdzonej udało się uciec. Sposób działania napastnika było podobny, jak w przypadku zdarzeń z 12 maja 2021 roku – tłumaczy prokurator Grażyna Wawryniuk, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

Właśnie śledczy z „Okręgówki” postawili 40-latkowi zagrożony karą do 12 lat więzienia zarzut usiłowania doprowadzenia pokrzywdzonej do obcowania płciowego przy pomocy gróźb i przemocy oraz 2 zarzuty usiłowania pozbawienia pokrzywdzonych wolności, za co grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Wcześniej oskarżenie chce zastosować wobec podejrzanego 3-miesięczny areszt.