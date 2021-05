Zarząd dzielnicy Brzeźno chce wprowadzenia latem tramwaju linii 63. Ma też inne propozycje na zmniejszenie obłożenia samochodowego

Andrzej Skiba, miejski radny PiS z Brzeźna, który o to apelował, nie rezygnuje z pomysłu. Jest zadowolony z pozostałych rozwiązań zarządu dzielnicy.

– Plan minimum to powrót linii 63, zwłaszcza w weekendy. Zarząd dzielnicy nie zajął w tej sprawie jednoznacznego stanowiska. Zgodził się z innym ważnym postulatem dotyczącym badań ankietowych. Badania powinny wskazać, czego oczekują kierowcy i co by ich skłoniło do porzucenia samochodu na rzecz komunikacji miejskiej. Jako radny wystąpię z interpelacją dotyczącą bezpłatnych przejazdów dla kierowców. Chciałbym, by władze Gdańska oszacowały, jak mogłoby to wpłynąć na dochody komunikacji miejskiej – mówi Andrzej Skiba.