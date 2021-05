Zarząd dzielnicy Brzeźno chce latem tramwaju linii 63. Ma też inne propozycje na zmniejszenie obłożenia samochodowego latem

Zarząd Brzeźna chce zaproponować Radzie Dzielnicy tę propozycję w formie uchwały, która razem z innymi będzie stanowić szerszy pakiet. Ma on na celu rozładowanie letniego obłożenia samochodowego w dzielnicy. Brzeźno latem jest oblegane przez samochody zarówno turystów jak i mieszkańców miasta, którzy korzystają z plaży. Tworzy to problem znalezienia miejsc parkingowych przez mieszkańców dzielnicy.

- Będziemy wnioskować o uruchomienie linii tramwajowej nr 63 jeżeli sytuacja epidemiczna na to pozwoli - mówi Jarosław Gudzowski, przewodniczący zarządu dzielnicy Brzeźno. - Będziemy wnioskować o częstsze kontrole straży miejskiej i skuteczniejsze reagowanie na łamanie przepisów. Wystąpimy też do miasta o przygotowanie studium, które wskaże propozycje przeciwdziałania nadmiernego ruchu samochodowego w sezonie turystycznym w pasie nadmorskim. Chcielibyśmy, żeby to badanie przeprowadziła instytucja zewnętrzna, niezależna od miasta. Być może któraś z uczelni. W tej chwili mieszkańcy są podzieleni mniej więcej po równo, podobnie radni dzielnicy. Być może nowe racje i argumenty pomogą nam podejść inaczej do sprawy. Myślimy też o parkingu buforowym, który mógłby być zlokalizowany na terenie stadionu w Letnicy oraz o dowozach turystów na plaży. Mógłby to być bus kursujący między parkingiem, a plażą. Myślimy też o SKM-ce. Warto pomyśleć o uruchomieniu przystanku kolejowego w Brzeźnie. To kierunki, o których rozmawialiśmy - mówi radny Brzeźna.