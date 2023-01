Zarobki w IT wzrosły. Coraz więcej ogłoszeń o pracę w branży Krzysztof Dunaj

Według raportu No Fluff Jobs, mediany oferowanych wynagrodzeń w branży IT w ogłoszeniach na poziomie senior w 2022 roku oscylowały w przedziale od 18 do 25 tys. złotych netto. Ponadto zwiększyła się również ilość ogłoszeń o pracę w tym obszarze. Specjaliści mówią o luce branżowej na poziomie 150 tys. osób.