"Zaraz się zacznie" - nowy utwór Kwiatu Jabłoni i Skubasa. Porusza ważne tematy

Jak podkreśla Skubas, piosenka "Zaraz się zacznie" mówi o tym, jak konsumpcyjny styl życia nieuchronnie prowadzi ludzkość na skraj przepaści.

- Żyjemy w świecie, który wymaga od nas bezustannej pogoni za sukcesem, popularnością, posiadaniem. Cały czas trzymamy komórkę w ręku, czytamy, ale nie rozumiemy, widzimy, ale nie odczuwamy. (...) Stań, zatrzymaj się, odetchnij, rozejrzyj się, dostrzeż to, co ważne, zanim będzie za późno - takie jest przesłanie tego utworu i to właśnie chcieliśmy wyśpiewać - podkreśla muzyk w opisie utworu na YouTube.