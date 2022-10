Zapomniany cmentarz w Gdyni Kolibkach [zdjęcia]

Nekropolia należała do kościoła św. Józefa zbudowanego w 1763 roku dla mieszkańców majątku Kolibki. Kościół miał również stanowić kaplicę pielgrzymkową dla pielgrzymów wędrujących co roku z Oliwy do Kalwarii Wejherowskiej na odpust Wniebowstąpienia.

W 1902 r. założono cmentarz, na którym dokonywano pochówków od 1904 do 1946 r. W 1928 do parafii w Kolibkach należały 143 osoby. Choć przetrwał II wojnę światową, przez wiele lat pozostawał zapomniany. Jeszcze nie tak dawno cmentarz w Kolibkach był zarośniętą polanką, wśród której ledwo można było dostrzec zapomniane groby. Gdyby nie drewniane, często zmurszałe i połamane krzyże, trudno byłoby domyślić się, że jesteśmy na terenie nekropolii.