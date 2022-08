zapełniamystadion Zdunek Wybrzeże Gdańsk walczy o kibiców. W niedzielę pierwszy mecz play-off z Polonią Bydgoszcz

Najważniejsza informacja odnośnie najbliższego weekendu jest taka, że nie dojdzie do kolizji meczów Wybrzeża i Lechii Gdańsk. Wszystko dlatego, że spotkanie biało-zielonych z Koroną Kielce zostało przeniesione na sobotę.

W związku z tym zapowiada się bardzo intensywny sportowy weekend w Gdańsku.

Sobota, godz. 15 Lechia Gdańsk - Korona Kielce, a więc pierwszy mecz PKO Ekstraklasy w Gdańsku w tym sezonie.

Niedziela, godz. 14 Zdunek Wybrzeże Gdańsk - Abramczyk Polonia Bydgoszcz, czyli jedno z najważniejszych spotkań w sezonie. Ćwierćfinał play-off.

Nic więc dziwnego, że od paru dni Wybrzeże walczy o kibiców. W mediach społecznościowych powstał hasztag #zapełniamystadion. Patrząc po reakcjach gdańskiej społeczności, w niedzielne popołudnie stadion im. Zbigniewa Podleckiego na pewno nie będzie świecił pustkami.

Maksymalnie na obiekt będzie mogło wejść 8670 kibiców. W tym sezonie najwięcej ludzi przyszło na mecz... z Polonią Bydgoszcz, który odbył się 17 lipca. Co prawda wtedy gdańszczanie przegrali, ale jechali mocno osłabieni. Teraz frekwencja powinna być jeszcze większa, bo jednak ranga spotkania zdecydowanie urosła. Zapowiada się prawdziwe żużlowe święto w Gdańsku. Sektor gości również będzie wypełniony po brzegi, a Polonia to jeden z głównych kandydatów do awansu do PGE Ekstraligi.