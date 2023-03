Zanieczyszczony kanał w powiecie malborskim. Służby ustalają, dlaczego woda zmieniła kolor na brunatno-czerwony Radosław Konczyński

Policja oraz inspektorzy pomorskiego WIOŚ ustalają, jak do kanału w okolicy Nowego Stawu przedostała się podejrzana substancja. A także oczywiście, co to w ogóle jest i czy jest niebezpieczne dla środowiska. Ciek zabarwił się na brunatno-czerwony kolor.