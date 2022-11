Zamrożenie i maksymalne ceny prądu w przyszłym roku? Firmom zostało kilka dni na złożenie oświadczenia Mateusz Tkarski

30 listopada to ostatni dzień na złożenie oświadczenia do dostawcy energii, o chęci skorzystania z maksymalnej ceny prądu w ramach Tarczy Solidarnościowej. Dotyczy to małych i średnich firm. Gospodarstwa domowe mogą skorzystać z zamrożenia cen energii. Kto i kiedy musi złożyć oświadczenie?