Zamin Polacy wyprowadzają się od rodziców, mija wiele lat. Zobacz, kto w Europie opuszcza dom rodzinny najwcześniej, a kto najpóźniej MT

Młodym Polakom sporo czasu zajmuje usamodzielnienie się. Przeciętny wiek, w którym wyprowadzamy się od rodziców to prawie 29 lat. Sytuacja wyraźnie pogarsza się od 2020 roku. Polacy do wyprowadzki od rodziców dojrzewają o 2 lata dłużej niż przeciętny Europejczyk. Zobacz, gdzie młodzi najszybciej opuszczają rodzinny dom, a gdzie potrzebują na to najwięcej lat.