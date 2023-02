Zamek w Malborku słynie z tego konkursu na cały świat. Tym razem na biennale ekslibrisu dotarło ponad 800 prac!

Ekslibris. Kiedyś "z książki", a dziś niezależne dzieło

Czym jest ekslibris? W tłumaczeniu z łaciny to po prostu tyle, co „z ksiąg”. Jak wyjaśnia Aleksandra Krupa-Bykowska z Muzeum Zamkowego, opiekun kolekcji ekslibrisu, jest to „ozdobny znak własnościowy, zwykle wykonywany w technice graficznej, służący oznaczeniu ksiąg przez właściciela poprzez naklejenie na wewnętrznej stronie przedniej okładziny”.

- Początkowo ekslibrisy nie były przeznaczone do wystawiania na widok publiczny. Świadczyły o wysokich potrzebach kulturalnych właściciela, dbałości o książki, a także miały za zadanie chronić przed kradzieżą bądź zgubieniem – tłumaczy Aleksandra Krupa-Bykowska w artykule na stronie Skarby Zamkowych Kolekcji.