Zamek w Malborku, Krzyżacy i Grunwald. Muzeum Zamkowe przygotowuje kolejną międzynarodową wystawę. Od kiedy? Sprawdźcie

Od 2019 roku Muzeum Zamkowe stara się opowiedzieć historię zamku za pomocą kolejnych dużych, międzynarodowych wystaw czasowych. Były to:

Tę ostatnią ekspozycję, składającą się ze 146 eksponatów z 16 instytucji i kolekcji prywatnych, można oglądać do 30 grudnia. Stanowi ona opowieść o dewastacji zamku na przełomie XVIII i XIX w. i następnie jego pierwszej, tzw. romantycznej odbudowie w pierwszej połowie XIX wieku.

- Miał być tryptyk, ale trochę ze względu na pandemię, trochę obfitość materiału, będą jednak cztery części opowieści. I we wrześniu 2023 roku nastąpi ta czwarta, o czarnej i białej legendzie zakonu, a więc będzie to mierzenie się ze stereotypami, polityką, ideologią. Bardzo trudny i ciekawy temat, który w tej chwili opracowujemy. Mam nadzieję, że będzie to godne zwieńczenie cyklu – mówi dr hab. Janusz Trupinda, dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku.