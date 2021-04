Załamanie pogody na Pomorzu 22.04.2021. Synoptycy ostrzegają przed nagłym ochłodzeniem i sztormem

Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni wydało na 22 kwietnia br. ostrzeżenie o sztormie. W najbliższych dniach należy spodziewać się przelotnych opadów deszczu ze śniegiem lub krupy śnieżnej. W nocy, na Pomorzu temperatura będzie spadać poniżej 0 st. C.

IMGW prognozuje na czwartek (22.04.) wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 40 km/h, w porywach do 75 km/h, a nad samym morzem od 40 km/h do 55 km/h, w porywach do 85 km/h z kierunków zachodnich. W strefie brzegowej należy spodziewać się sztormu, w porywach od 8 do 9 w skali Beauforta. Silny wiatr w czwartek 22.04.2021 r. Idzie załamanie pogody - Przed nami kilka dni z pogodą kapryśną, która najbardziej wilgotno zapowiada się na lądzie, zaś wietrznie i bardziej pogodnie w gminach nadmorskich - informuje na Facebooku Info Meteo Elbląg. - Silny wiatr związany z zaostrzającym się gradientem ciśnienia atmosferycznego wystąpi przede wszystkim w czwartek. Jego zachodnie porywy skręcające do sektora północno zachodniego osiągną maksyma 60 - 70 km/h. W pasie pobrzeża 75 - 80 km/h. Tego dnia nad Pomorzem, Warmią i Mazurami przemieści się chłodny front atmosferyczny. Na wyższych terenach możliwa opadowa mieszanka.

Prognoza pogody na czwartek 22.04.2021 r. W czwartek (22.04.) na Pomorzu spodziewane jest duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami. IMGW informuje o spodziewanych, przelotnych opadach deszczu, miejscami deszczu ze śniegiem lub krupy śnieżnej. Temperatura maksymalna od 5 st. C w północnych powiatach, do 9 st. C w południowych. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 75 km/h, w rejonie nadmorskim okresami silny. W nocy temperatura minimalna od 0 st. C do 2 st. C, nad morzem do 4 st. C. Wiatr umiarkowany, porywisty, w rejonie nadmorskim okresami dość silny, w porywach do 55 km/h, zachodni i północno-zachodni.

CZYTAJ TAKŻE: Zima na Pomorzu. Temperatury, opady i rekordy. Gdzie najzimniej, a gdzie średnie nie odbiegały od normy? Prognoza pogody na piątek 23.04.2021 r. W piątek (23.04.) zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Prognozuje się przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem lub krupy śnieżnej. Temperatura maksymalna od 6 st. C do 9 st. C. Wiatr umiarkowany, nad morzem okresami dość silny, porywisty, zachodni i północno-zachodni. W nocy zachmurzenie małe lub umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego. Nad morzem i w rejonie Żuław przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem lub śniegu. Temperatura minimalna od -2 st. C do 0 st. C, nad morzem do 3 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty, zachodni i północno-zachodni.

