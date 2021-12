Zakorkowany Gdańsk. Gdzie najczęściej blokuje się miasto? Jakie rozwiązania proponują miejscy radni?

Geneza problemu komunikacyjnego

- Problemy komunikacyjne w Gdańsku wynikają z kilku czynników. Między innymi z braku ważnych inwestycji drogowych tj. Nowa świętokrzyska, Nowa Małomiejska, Nowa Spacerowa itd. - mówi Przemysław Majewski, radny Prawa i Sprawiedliwości. - Oprócz tego nie dba się o sprawne prowadzenie remontów przez wykonawców, przez co trwają one długo, a to korkuje miasto. Jeśli nie zmieni się strategii inwestycyjnej to problemy będą narastać.

W podobnym tonie wypowiada się Beata Dunajewska, radna Wszystko dla Gdańska, która zwraca jednak uwagę na to, że niektórych inwestycji w danym miejscu się po prostu zrobić nie da.