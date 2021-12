Zakorkowane Trójmiasto. Czy metropolia i koordynacja walki z problemem jest lekiem? Dotychczasowe działania nie napawają otuchą

W rozładowaniu korków może pomóc koordynacja sterowania ruchem na szczeblu metropolii i zachęcenie do korzystania z komunikacji zbiorowej prostym systemem wspólnego biletu. Zwolennicy przemieszczania się rowerem mogliby skorzystać z systemu miejskiego, gdyby był. Od 15 lat z tymi wyzwaniami mierzą się Gdańsk, Gdynia i Sopot oraz dwie organizacje międzygminne, do których dołączyła firma powołana przez samorządy. Koordynujący ruch system Tristar działa od 2015 i dotąd nie uzyskał pełnej funkcjonalności. Wspólnym biletem trudno nazwać bardzo skomplikowany zbiór taryf metropolitalnych, na ultranowoczesny system Fala poczekamy jeszcze kilka lat. Mevo, pierwsze podejście do systemu wspólnego roweru, na razie zakończyło się spektakularną klapą. Tylko budżet inwestycyjny wszystkich tych przedsięwzięć przekroczył dotąd ćwierć miliarda złotych.