Zakorkowana Żabianka. Mieszkańcy mają dosyć i piszą list do prezydent Aleksandry Dulkiewicz Kamil Kusier

Grzegorz Mehring

O tym, że ruch w okolicach ERGO Areny ogarnia kompletny paraliż w dni, gdy na hali odbywają się czy to wydarzenia sportowe, czy kulturalne, mówi się od dawna. Podobnie jak o braku dostępności do miejsc parkingowych, z którym to problemem mierzą się mieszkańcy okolicznych osiedli, od lat apelujący do miasta i zarządcy obiektu o skuteczną interwencję.