Zakorkowana Gdynia. Dlaczego miasto z morza i marzeń codziennie stoi w korkach?

Wielu mieszkańców Gdyni, stojących regularnie w kolejnych korkach, śmieje się, że najprościej byłoby zbudować miasto na nowo. Jednak czy, pomijając tak drastyczne i brutalne dla miasta rozwiązanie, da się cokolwiek zrobić z tworzącymi się co rusz korkami. Czy może rzeczywiście układ drogowy Gdyni zbudowany jest w stylu, którego nie sposób odnieść do nowoczesnych realiów szybko rozwijającego się miasta? Zapytaliśmy gdyńskich urzędników oraz miejską opozycję, jakie plany i rozwiązania mają, aby w Gdyni ograniczyć do minimum zatory drogowe. Trwa nasza akcja #odkorkowaćTRÓJMIASTO, w której dyskutujemy o przepustowości Trójmiasta i zbieramy recepty, jak zapobiec korkom.

Gdyński samorząd: „Po zakończeniu inwestycji w mieście będzie lepiej”. Opozycja: „To niech miasto zacznie coś robić”

Włodarze miasta w rozmowie z nami podkreślają, że według ich obserwacji, korki w mieście tworzą się przez dwie bardzo duże inwestycje, które mają generować spore utrudnienia, szczególnie w godzinach szczytu. Wymieniają tu realizowaną przez GDDKiA budowę Trasy Kaszubskiej i przebudowę Węzła Karwiny na Obwodnicy Trójmiasta oraz rozbudowę ul. Kwiatkowskiego na północy Gdyni.