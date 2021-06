Zakończono 8-miesięczny remont Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii UCK w Gdańsku [zdjęcia]

- Dziś symbolicznie wprowadzamy się do pięknego budynku, który od 16 lat służy pacjentom z problemami onkologicznymi i jest już po gruntownym remoncie - powiedział Marcin Gruchała, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. - Nasi pacjenci, ich rodzice, personel medyczny, wszyscy będą mogli wrócić do normalności. Przypomnę, że ten piękny budynek służy dzieciom dzięki wspaniałej kobiecie, prezydentowej Jolancie Kwaśniewskiej. Dziękujemy za wsparcie udzielone wtedy, 16 lat temu, w kluczowym momencie, kiedy dawna klinika funkcjonowała w dramatycznych, niewyobrażalnych warunkach.

- To państwo sprawili, że klinika wraca i że dzieci oraz rodzice będą leczeni w jeszcze lepszych warunkach - powiedziała Marta Czyż-Taraszkiewicz, założycielka Fundacji z Pompą. - Ale ten żmudny i trudny proces leczenia nie byłby możliwy bez fantastycznego personelu, na który zawsze możemy liczyć, dziękujemy że jesteście z nami.

- Nie wiem jak to się udało, ale daliśmy radę - podkreśliła prof. Ninela Irga-Jaworska, lekarz kierujący Kliniką Pediatrii, Hematologii i Onkologii UCK w Gdańsku. - A była to przecież konieczność opuszczenia naszego "Motylkowego Szpitala" w ciągu kilku dni, funkcjonowaliśmy porozrzucani po różnych oddziałach UCK. Ale nasi pacjenci byli nadal leczeni, wszystkie chemioterapie szły zgodnie z planem, udało się to dzięki naszemu zespołowi. Dziś wracamy do domu, bo jak nazwać inaczej miejsce, gdzie dzieci wracają do zdrowia, gdzie otaczamy je troską. I to jest cudowna wiadomość.