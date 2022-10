Zakłócenia ciszy w Śródmieściu Gdańska. Czy remont baru rozwiąże problem?

- Ostatnio zawitał do nas sąsiad, który jest właścicielem pokoi gościnnych obok naszej kamienicy - powiedział w rozmowie z "Dziennikiem Bałtyckim" prezes PTTK, Daniel Nazaruk. - Zgłosił problem hałasu i oddawania moczu przez klientów Red Dog Saloon na elewację naszego budynku oraz jego kamienicy. Poprosiliśmy o maila w tej sprawie - do dzisiaj [23.10.2022 r. - red.] takiego nie otrzymaliśmy. Byłby on podstawą do naszej interwencji u osób wynajmujących pomieszczenie.