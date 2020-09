Zakażona koronawirusem na pokładzie samolotu na lotnisku w Gdańsku. Wstrzymano lot do Grecji! Co z setką pasażerów?

Samolot linii Ryanair miał wylecieć z Rębiechowa do greckiej Kalamaty w sobotę (5.09.2020) przed godziną 18.00. Niestety do odlotu nie doszło, a na pokład weszła straż graniczna i personel medyczny. Okazało się, że w samolocie przebywa pasażerka zakażona koronawirusem.

Jak kilka minut po godz. 21 poinformowała rzecznika lotniska Agnieszka Michajłow - ostateczna rekomendacja Inspektora Sanitarnego była taka, by lot odwołać. Zaznaczyła, że to pierwszy taki przypadek, kiedy już na pokładzie okazało się, że jeden z pasażerów jest zakażony.

Teraz sanepid bada sprawę i to do niego będzie należeć decyzja, jaki będzie dalszy los osób, które znalazły się na pokładzie feralnego samolotu. Wszystko wskazuje na to, że te osoby, które miały bezpośredni kontakt z kobietą, będą musiały przejść przez kwarantannę.

Tego wieczora samolot Ryanaira miał polecieć do Kalamaty, a stamtąd wrócić do Polski z kolejnymi pasażerami. Planowo na lotnisku im. Lecha Wałęsy miał wylądować o godz. 23.49. Jak udało ustalić się Gazecie Wyborczej przewoźnik podstawił inną maszynę, by podróżni mogli powrócić do kraju.