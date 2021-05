Zakaz wjazdu hulajnóg na deptak w Gdańsku Żabiance. Powód? Wypadek, po którym zmarła staruszka Natalia Grzybowska

Świeżopowstałe piktogramy informują, że deptak na gdańskiej Żabiance jest dostępny wyłącznie dla pieszych. Budzi to niemałe kontrowersje wśród cyklistów, którzy przywykli do tego, że jadąc tamtędy skracają sobie drogę. Nowe oznakowanie to jednak pokłosie poważnego wypadku z udziałem elektrycznej hulajnogi, do którego doszło we wrześniu 2020 r. Co ciekawe, wedle obecnie panującego prawa, osoba kierująca hulajnogą to wciąż pieszy. Ale to zmieni się już 20 maja wraz z wejściem w życie nowelizacji.