Zajęcia z samoobrony: Dziewczętom z Dzierzgonia nikt już nie podskoczy! ZDJĘCIA

Po zainaugurowaniu cyklu cotygodniowych (w każdy wtorek) spotkań pod zbiorczym hasłem "Harce dla malucha", które przeznaczone są dla dzieci do lat 5. i ich rodziców (może zwłaszcza dla nich), dzierzgoński MOPS zajął się nastolatkami.

- Myślimy o grupie 12-16-latków. Zaczniemy od zajęć z samoobrony dla dziewcząt, które będą odbywały się w soboty. Mam nadzieję, że te zajęcia spotkają się z zainteresowaniem wśród nastolatek. Młodzież w wieku 12-16 lat nie ma niestety zbyt szerokiej oferty, jest niezagospodarowana, a jest to jak się powszechnie uważa "trudny wiek". Chcemy wykorzystać potencjał nastolatków, a jest on ogromny. Gdy się nimi odpowiednio zająć to są to wspaniałe dzieciaki - mówi Marta Budzińska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu.