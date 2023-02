Zajęcia ruchowe dla wszystkich w Sopocie. Gdzie i kiedy się odbywają? Czy trzeba się zapisać?

Zawsze w Formie z Sopotu organizuje bezpłatne ćwiczenia

Zajęcia Zawsze w Formie w Sopocie

Stowarzyszenie Zawsze w Formie zorganizowało cykl ćwiczeń, które rozpoczęły się w lutym i potrwają do czerwca 2023 roku. W programie przewidziano zajęcia dla wszystkich, bez żadnych ograniczeń wiekowych. Co ważne, organizacja pochyliła się również nad seniorami, by dać im możliwość zadbania o swoje zdrowie właśnie w formie ruchowej. Chętni mogą brać udział w zajęciach tanecznych, gimnastyce, a także w morsowaniu.

